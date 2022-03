Politiet har fått bekreftet identiteten på avdøde som ble funnet i Sandnes

– Det er ingen funn eller opplysninger så langt som gjør at politiet kan konkludere i noen retning, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen i 40-årene ble funnet av forbipasserende like før klokken 10 søndag. Han av utenlandsk opprinnelse, men bodde i Stavanger. Politiet opplyser at de betegner dødsfallet som mistenkelig og at de etterforsker saken bredt.

– Vi innhenter blant annet video fra området, og foretar vitneavhør, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning i Sandnes.

Til Stavanger Aftenblad opplyser politiet at de er sikre på mannens identitet.

– Vi jobber også med å få kontakt med pårørende bosatt i utlandet, sier Vorland.