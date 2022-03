Tvungen mekling i industrien

I går brøt både Fellesforbundet og Parat den frivillige meklingen med Norsk Industri i de såkalte frontfagene. I formiddag møtes derfor partene til tvungen mekling ledet av riksmekler Mats W. Ruland. Om lag 28.600 medlemmer kan bli tatt ut i dersom det ikke blir enighet innen fristen natt til fredag.

Mehl på EU-møte om Ukraina

I dag møtes EUs justis- og innenriksministre i Brussel. For Norge deltar justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Temaet er Ukraina, blant annet flyktningsituasjonen, kontroll på EUs yttergrense og andre sikkerhetsspørsmål, samt støtte til berørte EU-land.

Hvem hadde ansvar for Gjerdrum-skredet?

I dag får olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overrakt siste del av Gjerdrumutvalgets rapport. Der vil det komme fram hvem utvalget mener skal gis et ansvar for kvikkleireskredet i Ask sentrum i romjulen for litt over ett år siden. Utvalget har vært ledet av Inge Ryan.

Trening før Armenia-kampen

Landslagssjef Ståle Solbakken og en av spillerne møter klokka 11.30 pressen i forkant av morgendagens vennskapskamp mot Armenia. En halvtime senere samles laget til trening på Ullevaal stadion.

NM-sprint i langrenn

Norgesmesterskapet i langrenn fortsetter i Harstad, i dag med sprint i klassisk stil for både kvinner og menn. Kvalifiseringen starter klokka 15.40, og fra 17.10 er det utslagsrunder. Regjerende mester Johannes Høsflot Klæbo er fortsatt ikke tilbake etter korona. Maiken Caspersen Falla – som har vunnet de to siste årene – stiller heller ikke til start.