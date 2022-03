Fikk opplyst om «negerarbeid» på jobbintervju

Det var under et andregangsintervju hos finansnæringens hovedorganisasjon at advokatfullmektig Shah, som er ansatt hos advokatfirmaet Sjødin, Meling amp; Co, ble opplyst om arbeidsoppgaver som ble betegnet som «negerarbeid».

Det var en medarbeider i Finans Norge som skulle beskrive sin egen hverdag på jobb, som brukte uttrykket om en del av arbeidsoppgavene, skriver E24.

– Jeg tenkte bare «negerarbeid», er det det jeg skal gjøre? Hva er det? Hvordan er rasismepolitikken? Kan jeg trives her nå? Du kan bare tenke deg. Jeg er mørk, fra Grønland og oppvokst med venner som er mørkhudede, sier Shah.

Han har klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda, som bekrefter at de behandler den.

Ifølge Finans Norge ønsker ikke medarbeideren å kommentere saken selv. Informasjonsdirektør Tom Staavi mener at begrepet som ble brukt, var «en tungeglipp». Han sier at dette ikke er uttrykk for en holdning hos Finans Norge.

Juridisk direktør Nils Henrik Heen i Finans Norge sier alle som var med på intervjuet, reagerte da ordet ble brukt, også han som sa det selv og forsøkte å rette opp i det.

– Alle reagerte, men ingen grep inn. Jeg ble egentlig overrasket og tatt på senga, sier Heen, som senere ringte til Shah og beklaget hendelsen.