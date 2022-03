Sterk vind fører til flere hendelser i Trøndelag

Forbipasserende hjalp bilføreren i Orkdal med å få hengeren ut av veibanen. Ingen personer ble skadd i hendelsen, opplyser politiet i Trøndelag.

I Trondheim har det vært en rekke hendelser som følge av den kraftige vinden. I 13.50-tiden måtte en bilfører bråbremse da to trebjelker kom fykende gjennom luften fra en byggeplass i Jarlevegen. Politiet rykket ut til stedet for å hindre uhell.

I St. Olavs gate har vinden ført til at deler av et tak har løsnet og holder på å falle ned. Brannmannskaper er på stedet for å sikre taket.

På Nardo blåser løse plater rundt på en byggeplass, og i Heimdal har vinden tatt med seg plater som flyr gjennom lufta på Tiller ved City Syd. Platene er cirka én ganger tre meter. Politiet vet ikke hvor platene kommer fra.

Folk oppfordres til å sikre løse gjenstander.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Det ventes full storm, og vindkastene kan komme opp i 30–35 sekundmeter.

– Den kraftigste vinden er ventet på kysten og i fjellet. Vinden minker tidlig mandag formiddag, skriver de.