Mann livstruende skadd i snøskred i Troms

To personer til sykehus etter snøskred i Balsfjord Balsfjord 20220327. Nødetatene jobber på stedet etter at fire personer er hentet ut av et snøskred ved Blåruttinden i Balsfjord i Troms. To av dem er fløyet til sykehus med uvisst skadeomfang. KNM Olav Tryggvason lå i fjorden på standby etter ordre fra HRS. Foto: Maja Meyer/ Forsvaret / NTB