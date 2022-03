To siktet for frihetsberøvelse av ung kvinne på Romerike

Politiadvokat Mette Kristin Eriksen i Øst politidistrikt sier til Romerikes Bla d at de natt til torsdag fikk melding fra en ung kvinne som mot sin vilje ble holdt tilbake i en leilighet på Nedre Romerike.

– Kvinnen har forklart at hun ble utsatt for vold og ble presset for penger. Videre har hun forklart at hun klarte å komme seg vekk etter en stund og ringte da til politiet, sier Eriksen.

Kvinnen ble lagt inn på sykehus etter hendelsen, men er senere blitt skrevet ut.

Den ene av de to som er pågrepet etter hendelsen, ble lørdag fengslet i to uker av Søndre Østfold tingrett. Mannen i 20-årene samtykket til to ukers varetekt med brev- og besøksforbud.

Den andre mannen som var pågrepet i saken, ble lørdag morgen løslatt. Mistanken mot ham er ifølge politiet svekket, men siktelsen er opprettholdt.

Begge er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse. Politiet sier de har grunn til å tro at flere gjerningspersoner er involvert i saken, noe også retten har lagt til grunn for kjennelsen om varetekt.