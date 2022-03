Kampanje omtalte nylig NRK-profilen Lars Monsensopptreden i Telenor T-We sin nye reklamekampanje. Monsen er samtidig høyaktuell med programmet «Monsen på villspor» i Gullrekka på NRK. Med 900.000 seere, er programmet et av landets mest sette.

NRKs egne retningslinjer for alle produksjoner tilsier at man ikke kan drive kommersiell virksomhet mens man er med i et NRK-program, slik statskanalen fortalte til Kampanje da Øystein «Pølsa» Pettersen reklamerte for sin egen kleskolleksjon mens han var med i «Mesternes mester» tidligere i år.

– Har anledning til å påta seg kommersielle oppdrag

Redaksjonssjef i NRK Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad, innrømmer at det er «uheldig» at Monsen deltar i Telenor-reklamen. Han bekrefter også at NRK har vært i kontakt med Monsen om dette.

– Lars Monsen er oppdragstaker og ikke fast ansatt programleder i NRK, og har ifølge gjeldene avtale anledning til å påta seg kommersielle oppdrag. Men vi ser at det er uheldig med reklamekampanjer parallelt med publisering på NRK1, sier Ingstad til Kampanje.

– Hvorfor er dette uheldig?

– Fordi det blir en sammenblanding av noe kommersielt og publisering på NRK.

– Hovedregelen er at man ikke skal drive kommersiell virksomhet og vinning på å være med i NRKs TV-programmer. Hvorfor er da Monsens kontrakt utformet slik at han kan utføre kommersielle oppdrag?

– Han er som sagt ikke fast ansatt i NRK som programleder og det åpner for større muligheter til å drive med kommersiell virksomhet, sier Ingstad.

– Lar det skje gang på gang

– Det er ikke bare uheldig, men helt uakseptabelt, sier mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen til Kampanje.

Bodahl-Johansen, som er tidligere faglærer ved Institutt for journalistikk, sier at NRK burde ha lært av sine tidligere feil.

– Når NRK sier at det er uheldig, er det en klar innrømmelse av at det ikke burde ha skjedd, men spørsmålet er hvorfor de lar det skje gang på gang, sier han.

Han mener det er en trend at mennesker kommer inn i NRK-systemet, bygger seg opp en profil, for deretter å bruke profilen til å hanke inn oppdrag utenfra fordi de ikke er fast ansatt.

- Hvis ikke Lars Monsen hadde hatt den profilen han har, hadde han heller ikke vært interessant for Telenor, sier Bodahl-Johansen.

Kampanje har kontaktet Lars Monsen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.