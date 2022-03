Allerede i februar varslet de tre organisasjonene at det var aktuelt med en klage til tilsynet, og nå er denne formelt sendt inn.

I et møte med Konkurransetilsynet 17. mars la de tre organisasjonene blant annet fram en rapport fra Menon Economics som konkluderer med at Finns nye prismodell øker kostnadene, men ikke verdien for eiendomsmeglerforetak, boligkjøpere eller -selgere.

Ny prismodell

Bakgrunnen er at Finn.no innførte en ny prismodell for boligannonser i januar som innebærer tre alternativer med ulik kostnad.

NEF, Huseierne og Forbrukerrådet mener annonsemodellen presser meglerforetakene til å velge det dyreste alternativet, med mindre de vil godta dårligere synlighet på annonsene.

Finn har tidligere slått kraftig tilbake mot påstandene.

– Vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt i saken utover det NEF, Forbrukerrådet og Huseierne allerede har presentert i mediene i flere omganger, sier leder Jørgen Hellestveit i Finn Eiendom.

Skal ha eget møte

Finn er i dialog med tilsynet om å bidra med sitt perspektiv på saken og skal ha et møte med dem.

– Vi har tillit til at Konkurransetilsynet vil behandle henvendelsen fra NEF, Forbrukerrådet og Huseierne på en korrekt måte, sier Hellestveit.

De har også hatt dialog og flere møter med de involverte partene, blant annet møtte de Forbrukerrådet 24. mars. Hellestveit betegner møtet som godt. Finn er også i dialog med ulike ledere av meglerforetak, sier han.