Earth Hour markeres

Mellom 20.30 og 21.30 oppfordres folk til å skru av lyset i én time i en symbolsk handling for å uttrykke støtte til innsatsen for å verne natur og bekjempe klimaendringene. Det er 14. gang det årlige arrangementet Earth Hour gjennomføres i Norge. Dagen markeres over hele verden.

Martin Kolberg takkes av

Buskerud Arbeiderparti holder årsmøte denne helgen. Fylkesleder Martin Kolberg tar ikke gjenvalg, og dermed gir han seg som aktiv politiker etter 48 år. 73-åringen har sittet som fast representant på Stortinget de tre siste periodene og var før det partisekretær. Også flere andre fylkeslag i Ap har årsmøter i helgen.

Den store klesbyttedagen

Naturvernforbundet bistår i dag folk som vil arrangere et klesbyttemarked. Klesbyttedagen er deres kampanje for å redusere forbruket av klær ved å få folk til å bytte framfor å kjøpe nytt.

Folkevalgte i Irak skal velge ny president

I starten av februar ble presidentvalget i Irak utsatt etter at folkevalgte truet med boikott og landets høyesterett nektet favoritten, kurdiske Hoshyar Zebari, å stille. I dag samles nasjonalforsamlingen igjen for å velge landets president for de neste fire årene.

Fellesstart for skiskytterne i NM

Til sammen ti landslagsløpere i skiskyting har på grunn av koronasmitte måttet stå over norgesmesterskapet, som i disse dager arrangeres i Vik i Sogn. Det har gitt åpning for mindre kjente løpere, og i går tok Vebjørn Sørum og Malin Auganæs Bergtun sprintgullene. I dag står fellesstart på programmet, med 12,5 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn.

Sola og Storhamar i europaligaen i håndball

Solas håndballjenter er i Romania for å spille bortekamp mot Baia Mare i kvartfinalen i europaligaen. Storhamar får besøk av danske Viborg. Dette er første runde, og returen spilles i starten av april.