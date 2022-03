Færre vil starte privatskole

– Jeg synes nedgangen er veldig positiv. Det betyr at også de som starter privatskoler, oppfatter regjeringens signaler om at vi ønsker å styrke fellesskolen, sier Brenna til VG.

De siste ti årene er det blitt 96 flere private skoler i Norge, mens det er blitt 266 færre offentlige skoler, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Private skoler utgjør nå 10 prosent av landets grunnskoler, mot 6 prosent i skoleåret 2011/2012.

Brenna mener det var et faresignal at det i gjennomsnitt ble etablert rundt to privatskoler i måneden i de siste årene under forrige regjering, men avviser at Ap driver noe korstog mot private skoler.

– Jeg vil mene vi har hatt en veldig pragmatisk tilnærming til private skoler, og vi har sagt at pedagogiske alternativer skal være mulig, sier skolestatsråden.