Lokallag vil bytte ut hele styret i Trøndelag Ap

«Rennebu Ap er opptatt av å bygge et stort arbeiderparti der vi bruker hele laget i arbeidet med både politikk og organisasjon. Derfor mener vi det er viktig å sørge for at flere medlemmer får tillitsverv, og at en unngår at noen få sitter med mange verv», heter det i forslaget fra Rennebu, skriver Adresseavisen.

– Det handler ikke om mistillit til de som sitter i styret eller foreslås av valgkomiteen. Men vi vil sende et signal om at vi ønsker et bredere sammensatt styre, sier gruppeleder Grethe Gunnes i Rennebu Ap. Hun og lokallaget hennes mener flere bør få prøve seg i sentrale posisjoner. Gunnes håper på diskusjon på helgens årsmøte på Hell.

Der blir delegatene møtt med et forslag fra valgkomiteen om å beholde hele ledergruppen, bortsett fra Marit Bjerkås, som har takket nei til gjenvalg.

Bjerkås, som er fra nettopp Rennebu, tapte i 2020 kampen om fylkesledervervet da det kom benkeforslag om Ingvild Kjerkol. Sistnevnte er i dag helseminister og er blant dem som foreslås gjenvalgt til ledelsen i fylkeslaget.

Are Hillestad leder valgkomiteen og bekrefter at Rennebu hadde foreslått nye navn til alle styreplassene. Forslaget inneholdt navn på flere kandidater som har sagt nei til å sitte i styret, og ble derfor «ikke veldig vektlagt» av komiteen, forklarer han.