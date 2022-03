MS-syk kvinne vant fram med vaksinesøksmål

Kvinnen i slutten av 20-årene fikk første dose med MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder i 1994 og andre dose i 2005. I 2007 ble hun diagnostisert med MS. Hun er i dag ufør.

Etter å ha fått avslag fra Norsk pasientskadeerstatning i 2017, klaget kvinnen vedtaket inn for Pasientskadenemnda, som i 2019 kom til samme konklusjon. Nemndas begrunnelse for avslaget var at det var gått for lang tid fra vaksinasjonen til symptomene til at det kunne være en sammenheng. Kvinnen saksøkte deretter staten ved Pasientskadenemnda.

«Retten har kommet til at det ikke er andre mer sannsynlige årsaker til saksøkers MS-lidelse enn MMR-vaksinen. Saksøker har derfor krav på erstatning etter pasientskadeloven paragraf 3 andre ledd», heter det i dommen.

Størrelsen på erstatningen var ikke tema i rettssaken, kun statens eventuelle ansvar. I tillegg til å ha vunnet fram med kravet om erstatning, er kvinnen tilkjent sakskostnader på drøyt 620.000 kroner.