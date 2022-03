Norge fordømmer Nord-Koreas rakettoppskyting

– Jeg oppfordrer Nord-Korea til å avstå fra ulovlige og uansvarlige våpentester. Det påligger nordkoreanske myndigheter et særlig ansvar å gjenoppta politisk dialog så snart som mulig, sier utenriksministeren i en pressemelding fredag.

Hun er nå dypt bekymret for konsekvensene dette kan ha for regional og internasjonal sikkerhet.

Bakteppet er at nordkoreanske myndigheter har meldt at de torsdag gjennomførte en oppskyting av et nytt interkontinentalt ballistisk missil.

Missiloppskytingen er i strid med flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og oppfordringer fra et samlet internasjonalt samfunn om at Nord-Korea må avvikle sine ulovlige våpenprogrammer. Oppskytingen av et interkontinentalt missil er en ytterligere opptrapping fra Nord-Korea, ifølge Utenriksdepartementet (UD).

Norge skal kritisere Nord-Korea for det UD mener er folkerettsstridige handlinger når FNs sikkerhetsråd møtes fredag ettermiddag om missiloppskytingen.