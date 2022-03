Sparebank 1 Nord-Norge er først ute med å heve boliglånsrenten

Sparebank 1 Nord-Norge setter opp utlånsrenten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, melder E24.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosent til 0,75 prosent. Sentralbanken varslet også ytterligere sju rentehevinger innen utgangen av 2023.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NTB torsdag.

Opp til 2,5 prosent i 2024

Norges Bank signaliserte at styringsrenta vil heves til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Det innebærer sju rentehevinger på 0,25 prosent: Ytterligere tre i 2022 og fire i 2023.

Disse prognosene er høyere enn hva de var i forrige pengepolitiske rapport, og er over det som anslås som et nøytralt nivå på styringsrenten.

Baktepper er at aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter, og flere folk er i arbeid. I tillegg går det bra med norsk næringsliv, og det ser ut til å være over et normalt nivå. Sentralbanken tror oppgangen i norsk økonomi vil fortsette til tross for at krigen i Ukraina medfører usikkerhet.

Prognosene kan endres

Økte renter vil bidra til å dempe presset i norsk økonomi, men det er utsikter til at arbeidsledighetsheten vil holde seg lav. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis. Dersom det blir en mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt opp raskere.

– Denne rentebanen er en prognose og ikke et løfte. Dersom utsiktene skulle endre seg, vil rentebanen kunne endre seg og takten i rentehevingen bli en annen, sa Bache torsdag.