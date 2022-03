– Dette er en øvelse vi har planlagt lenge. Men betydningen har økt etter invasjonen av Ukraina. Det har økt betydningen av at vi viser at vi kan forsvare og beskytte alle Nato-land, noe vi gjør under denne øvelsen, sier Stoltenberg til NTB fredag.

Stoltenberg er i Bardufoss i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response. Under en pressekonferanse tidligere fredag understreket han at det høye nord, der øvelsen pågår, er et område av kritisk betydning for alle Nato-allierte.

Russland har økt militæraktiviteten sin i dette området og har store deler av sine kjernefysiske våpen her. I tillegg har Kina begynt å vise økende interesse i regionen.

– Kina har definert seg selv som en «nær arktisk stat» og har som mål å bygge opp et nærvær i området, sa Stoltenberg, som mener et sterkt og forutsigbart alliert nærvær er den beste måten å sikre stabilitet og beskytte alliansens interesser på.

Ryggraden i Nato

30.000 soldater fra 27 forskjellige land deltar i øvelsen, der også Finland og Sverige er med som strategiske partnere. I tillegg deltar 220 kampfly og 50 skip.

Under besøket hilste Stoltenberg på de fremmøtte soldatene, før han holdt en tale der han innledet med å kondolere tapet av de fire amerikanske soldatene i flyulykken i Beiarn i forrige uke.

Nato-sjefen understreket at det er nettopp soldatene på bakken som gjennomfører det han og toppledere diskuterer i Brussel.

– Dere er ryggraden i vår allianse. Dere er mennene og kvinnene som sikrer at vi alle er trygge i en mer utfordrende og farlig verden. Tusen takk for tjenesten dere utfører, sa Stoltenberg.

– Endret situasjonen permanent

Stoltenberg understreket flere ganger at den russiske invasjonen av Ukraina har endret hele sikkerhetsbildet for Nato.

– Putins krig mot Ukraina har fundamentalt endret sikkerhetssituasjonen i Europa, og den har skapt en ny normal for vår sikkerhet. Selv om krigen skulle ha endt i morgen, ville den ha gitt permanente konsekvenser.

Til NTB utdyper han at det som skjer i Sentral- og Øst-Europa, også har betydning for sikkerheten i nord.

– Vi snakker om det samme sikkerhetsbildet og den samme naboen, nemlig Russland. Selv om det er lite sannsynlig at en konflikt starter i nord, kan den lett flytte seg til nord fordi Russland har mye av sine kjernefysiske våpen her, sier Stoltenberg.

Han påpeker at Russland kan ha et ønske om å beskytte disse i en konfliktsituasjon og dermed også vil kontrollere havområdene utenfor Norge.

– Vi må unngå at det skjer, derfor er det viktig at vi er til stede i nord, sier Stoltenberg.

Ber om transparens

Russland var invitert som observatør under Cold Response, men takket nei til å delta. Under pressekonferansen beklaget Stoltenberg dette, men sa det er verre at de aldri inviterer Nato-land til å observere russiske øvelser.

– Vi (Nato) er alltid transparente og inviterer alltid andre land til å observere. Det beklagelig at Russland ikke ville komme på denne øvelsen, men det er enda mer beklagelig at de aldri inviterer oss for å observere deres militærøvelser, sa Stoltenberg.

Han påpekte at Russland lenge sa at styrkeoppbyggingen ved grensen til Ukraina bare var en militærøvelse, før de så invaderte landet.

– Dette er den farligste sikkerhetssituasjonen vi har hatt de siste tiårene, og det ser vi i den mest brutale krigen vi har sett i Europa siden andre verdenskrig, sa Stoltenberg.