– La meg starte med å kondolere for tapene av de fire amerikanske soldatene som døde i den tragiske flyulykken, sa Stoltenberg til soldatene.

– Det er et fryktelig tap for familiemedlemmer, deres kjære og for de som mistet sine medsoldater, sa han videre.

Flyet styrtet i Beiarn i Nordland fredag 18. mars da det var på et treningsoppdrag som del av Nato-øvelsen Cold Response. Fire personer var om bord, og alle omkom.

Stoltenberg snakket så om viktigheten av å utføre øvelsen Cold Response 2022. 27 Nato-land deltar i øvelsen som skal vare fram til april.