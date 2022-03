Regjeringen orienterer om Ukraina-krigen

Statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har invitert til pressekonferanse om krigen i Ukraina og hvilke konsekvenser situasjonen får for Norge.

Stoltenberg på militærøvelse i Norge

Nato-sjef Jens Stoltenberg – som i går fikk forlenget jobben med ett år – kommer i dag til Bardufoss for å besøke Cold Response-øvelsen der. Stoltenberg skal møte soldater som deltar i øvelsen, og han skal også holde en pressekonferanse. Rundt 30.000 soldater fra 27 Nato-land deltar i Cold Response 2022, som skal vare fram til april.

Biden besøker Polen

USAs president Joe Biden besøker Polen, Ukrainas naboland og største mottaker av folk som flykter fra den blodige krigen. Besøket varer til lørdag. Polen har tatt imot mer enn 2 millioner flyktninger siden Russlands invasjon av Ukraina. Polen har også presset på for å få andre Nato-allierte til å bidra mer.

Vafler i fleng

I dag er det vaffeldagen – så det er bare å sette i gang vaffelpressa. Dagen feires 25. mars hvert år fordi dette var dagen da jomfru Maria fikk budskapet fra erkeengelen Gabriel om at hun skulle føde Jesusbarnet. Tradisjonen er opprinnelig svensk, og sammenhengen mellom jomfru Maria og vafler er at «vårfrudagen» har blitt til «våffeldagen».

Norge møter Slovakia på Ullevaal

Selv om det bare er en vennskapskamp, sender landslagssjef Ståle Solbakken trolig hele sitt offensive stjernegalleri ut fra start mot Slovakia på Ullevaal i kveld. – Jeg vil se at dette ikke blir noen treningskamp. Jeg vil se høyt tempo og intensitet og maksaksjoner og sprinter også tilbake i forsvar, sier Solbakken.

Magnus Carlsen i sjakkfinale

Med seier over kinesiske Ding Liren i går kveld er Magnus Carlsen klar for finalen i Champion of Chess-turneringen, som går online. I finalen, som spilles i dag og i morgen, venter Jan-Krzysztof Duda. Polakken er rangert som nummer 16 i verden, mens Carlsen er verdensener.