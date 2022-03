UDI åpner nye ventemottak

Etter kritikk av forholdene ved ankomstsenteret i Råde, inkludert lang ventetid, hasteåpner UDI nye ventemottak for ukrainske flyktninger. De nye hotellmottakene skal åpne i samarbeid med Norsk Folkehjelp, skriver Aftenposten. Den ideelle organisasjonen har erfaring fra drift av asylmottak tidligere.

FN-vedtak: Russland har ansvaret for den humanitære krisen i Ukraina

FNs hovedforsamling fastslår i en ny resolusjon at Russland har skapt den humanitære krisen i Ukraina. Landet blir bedt om å avslutte krigen umiddelbart.

Teksten ble torsdag vedtatt med støtte fra 140 land, mens 5 land stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme. De fem landene som stemte nei, var Russland, Hviterussland, Syria, Nord-Korea og Eritrea.

Vaksine ga ikke økt risiko for gravide

Kvinner som fikk koronavaksine mens de var gravide, hadde ikke økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, viser en ny norsk-svensk studie, skriver Aftenposten. Det ble sjekket for komplikasjoner som prematur fødsel, dødfødsel, lav fostervekst og overføring til nyfødtavdeling.

– Det at vi ikke fant noen økt risiko er svært betryggende og støtter gjeldende anbefalinger for vaksinasjon av gravide, sier førsteforfatter og seniorforsker Maria Magnus.

Etiopia innfører våpenhvile i Tigray

Etiopia sier at de innfører humanitær våpenhvile på ubestemt tid i Tigray for at nødhjelp skal kunne komme fram til hundretusener som trues av sult.

Siden krigen brøt ut i det nordlige Etiopia i november 2020, har tusener av mennesker dødd, og mange flere er tvunget på flukt etter hvert som konflikten spredte seg fra Tigray til regionene Afar og Amhara.

Zuccarello-assist og hjemmeseier

Mats Zuccarello noterte seg for en assist da Minnesota Wild slo Vancouver Canucks 3–2 på overtid i St. Paul torsdag. Åtte minutter ut i første periode var nordmannen med da Kirill Kaprizov utlignet etter at Bo Horvat først hadde sendt Vancouver i ledelsen. Det avgjørende målet sto Joel Eriksson Ek for 31 sekunder på overtid.