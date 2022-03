Vaksinestudie blant gravide: Ikke økt risiko for komplikasjoner

Forskere fra Folkehelseinstituttet har vært med på studien, som har sett på 157.251 fødsler i de to landene, skriver Aftenposten. Det ble sjekket for komplikasjoner som prematur fødsel, dødfødsel, lav fostervekst og overføring til nyfødtavdeling hos de vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte.

– Det at vi ikke fant noen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner blant kvinner som ble vaksinert under svangerskapet, er svært betryggende og støtter gjeldende anbefalinger for vaksinasjon av gravide, sier Maria Magnus. Hun er førsteforfatter av studien og seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Forskerne fant ingen forskjeller i risikoen for komplikasjoner mellom dem som fikk Pfizer-vaksine og dem som fikk vaksiner fra Moderna. Det var heller ingen forskjell på om kvinnen var vaksinert i andre eller tredje trimester.

Gravide har større risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 og blir derfor anbefalt å ta koronavaksine. Hittil har man visst lite om hvordan gravide reagerer på vaksinen, og gravide er sjelden med i utprøvningsstudier for vaksiner.