Sønnen til Tor Kjærvik tiltalt for drap

Kjærvik ble skutt og drept på Røa i Oslo 12. april, mens sønnen, ifølge tiltalen, løsnet åtte skudd mot Kjærviks samboer, skriver Dagbladet.

Hun kom fysisk uskadd fra hendelsen. Sønnen ble pågrepet dagen etter. Sakkyndige mener han var psykotisk, og han er innlagt på psykiatrisk sykehus.

Tingretten skal under rettssaken ta stilling til om de mener at tiltalte er strafferettslig tilregnelig. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, er ikke overrasket over tiltalen.

– Nå får vi bare håpe saken for alle involverte får en hurtig og verdig avslutning i rettssystemet, sier Elden.