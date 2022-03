Sjødin bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at han er blitt en del av laget som arbeider med gjenopptakelsen av dommen der Per Orderud sammen sin daværende kone Veronica Orderud ble dømt for drap eller medvirkning til drapene på Orderud gård i 1999.

– Jeg skal bistå juridisk i Orderuds kamp for å få saken sin gjenopptatt, sier Sjødin til Aftenbladet.

I 2018, tre år etter at han var blitt løslatt fra fengsel, søkte Per Orderud om å få saken gjenopptatt, men saken er ennå ikke av avgjort av Gjenopptakelseskommisjonen. Tidligere har advokat John Christian Elden bistått Per Orderud, men nå overtar altså Sjødin.

Per Orderud bytter advokat. Foto: NTB

Stavanger-advokaten har vært mye omtalt det siste året som advokat for Baneheia-dømte Viggo Kristiansen som etter årevis med forsøk til slutt gehør for å få saken sin gjenopptatt. Sjødin bistår også fetteren til Birgitte Tengs, som etter pågripelsen av en annen mistenkt gjerningsmann vil ha omgjort erstatningsdommen han ble dømt til å betale foreldrene til offeret etter drapet i 1995.

Privatetterforsker Tore Sandberg sier til Stavanger Aftenblad at det var naturlig å henvende seg til Sjødin da Orderud ønsket å skifte advokat.

– Han vil være viktig i arbeidet med gjenopptakelse og i det fall det skulle være nødvendig å snakke med politiet, sier Sandberg.