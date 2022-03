Politiet fikk melding i 10-tiden om at en mann hadde brutt seg inn i en garasje på Stathelle i Bamble. Flere politipatruljer ankom stedet i 11-tiden og ba vedkommende komme ut, forteller operasjonsleder Inge Landsrød i Sørøst politidistrikt til Varden. Det ville inntrengeren ikke, og da det oppsto røykutvikling fra garasjen tok politiet seg inn.

Betjenter og pågrepet mann til sykehus

Der inne lyktes politiet med å pågripe mannen i 20-årene, som hadde startet en brann i garasjen. To politibetjenter ble lettere skadd i aksjonen. De har innåndet røyk.

– I forbindelse med oppdraget ble to av våre skadd. De er oppegående, men blir sendt til sykehus for en sjekk. Det blir også den pågrepne, som har blitt utsatt for pepperspray og røyk på innsiden av garasjen, sier operasjonslederen.

Det ble brukt pepperspray under pågripelsen. Mannen er en kjenning av politiet, og de valgte å bevæpne seg for oppdraget.

Tok lang tid

Det ble meldt om kontroll på situasjonen klokka 12.20, nær halvannen time etter at politiet ankom stedet.

– Vi prøver å bruke så lempelige midler som mulig, og da har det tatt litt tid, sier Landsrød til NTB i 13.40-tiden.

Det er foreløpig litt uklart hvordan pågripelsen og skadene fant sted.

– To av våre egne ble sendt til sykehus for observasjon. Vi får prioritere det, og så komme tilbake til detaljene, sier operasjonslederen.

Foreløpig siktet for innbrudd

Det er også uklart for politiet hva som var bakgrunnen for innbruddet, men dette vil etterforskningen etter hvert forsøke å avdekke. Mannen er siktet for innbrudd.

– Enn så lenge. Men jeg kan fortelle at det kan bli mer, sier Landsrød på spørsmål om siktelsen kan bli utvidet.