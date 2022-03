– Å anklage Kina for å spre feilinformasjon om Ukraina, er å selv spre feilinformasjon, sa talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet torsdag.

– Kinas posisjon er i samsvar med ønskene til de fleste land. Alle uberettigede anklager og mistanker mot Kina vil bli overvunnet, la han til.

Uttalelsen kommer etter onsdagens pressekonferanse der Stoltenberg sa at man må ta for seg Kinas rolle i konflikten. Han sa blant annet at Kina har støttet Russland politisk ved å spre åpenbare løgner og feilinformasjon.

Kina nekter for dette.

– Kina har alltid uttrykt at Ukraina burde bli en bro mellom øst og vest, i stedet for å være i frontlinjen i et spill mellom stormakter, sier Wang Wenbin.