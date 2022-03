Norge frikjent i EMD etter surrogati-klage

Borgarting lagmannsrett besluttet i 2017 at den kvinnelige klageren ikke hadde foreldrerett, etter at barnets biologiske far hadde fått ny kjæreste, skriver Rett24.

EMD stemte seks mot én for at kvinnens rett til familieliv etter EMK artikkel 8 ikke var krenket. Flertallet legger til grunn at surrogatiproblematikken tar opp «følsomme etiske spørsmål der det ikke finnes konsensus blant medlemslandene».

Klageren og mannen som på den tiden var samboeren hennes, fikk et barn som var unnfanget med hans DNA og med eggcelle fra en ukjent kvinne. En tid etter at barnet var født av surrogatmoren, fikk barnets biologiske far seg ny kjæreste.

Selv om klageren hadde hatt omsorg for barnet den første tiden etter fødselen, ble hun stående uten rettslige eller biologiske bånd til barnet. Barnets far ville ikke gi henne tillatelse til adopsjon.