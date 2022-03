Politiet frigir bilde fra flyulykken i Beiarn

Bildet er fra ulykkesstedet i Gråtådalen i Beiarn der et amerikansk militærfly styrtet fredag i forrige uke. Bildet ble tatt søndag, samme dag som de omkomne ble fraktet ut av området.

Det var fire amerikanske soldater som omkom. Soldatene var i Norge i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response.

Flyet var av typen V-22 Osprey. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

I etterkant av flystyrten har medier ikke hatt tilgang til ulykkesområdet. Bildet fra politiet er dermed det første fra ulykkesstedet.

Det er det amerikanske forsvaret som har ansvaret for etterforskningen av flyulykken.

Flyvraket ligger i et utilgjengelig område i Gråtådalen. Vrakdeler har spredd seg utover et område på 300 meter, sa politiet mandag. Flyet styrtet i et hardt sammenstøt uten sklibane.

Uvær og fare for skred har ført til vanskelige forhold for mannskapene i området.