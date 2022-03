Statsforvalteren har behandlet mer enn 70 klager på vedtaket, skriver NRK.

Bane Nor ville bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og bydelen Bryn for å bedre togkapasiteten. Prosjektet har vært omstridt fordi et verneverdig trehusmiljø på Vålerenga går tapt.