Ukrainas ambassadør: Equinor burde ikke fullføre kontrakter i Russland

– Vi vet om tilfeller der norske selskaper handler på det russiske markedet. De mest åpenbare er for eksempel Equinor som har et antall kontrakter som de sier at de må fullføre på grunn av tidligere forpliktelser, sa Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk til pressen torsdag, en dag som markerer en måned siden invasjonens start.

– Vi noterer den posisjonen, men samtidig påpeker vi at kontraktene har en force majeure-klausul.

Klausul om kontraktsbrudd

En force majeure er en klausul i kontrakter som kan løse en eller begge parter fra kontrakten når en ekstraordinær hendelse oppstår.

Eksempler på ekstraordinære hendelser kan for eksempel være flom, krig, opprør eller naturkatastrofer. Jatsiuk mener invasjonen av Ukraina og de internasjonale sanksjonene gir grunnlag for å benytte seg av klausulen.

– Hvis denne krigen ikke utløser det, vil vi gjerne at de forklarer hvorfor, sier Jatsiuk.

– Profitt er viktig for selskaper, men vi snakker her om noe større, fortsetter han.

Han påpeker at han ikke ønsker å være negativ til noen i Norge, ei heller Equinor som han omtaler som en viktig partner.

– Vår appell om å stanse økonomisk aktivitet i Russland er rettet mot alle aktører i Norge, ikke bare Equinor.

Kan stanses

Ambassadøren er optimistisk med tanke på å slå tilbake invasjonen.

– Det er mulig å stanse Kremls krigsmaskin, sier Jatsiuk.

Han legger til at han er takknemlig for støtten fra Norge og det internasjonale samfunnet, og at han håper at den fortsetter.

– Jeg vil appellere til norsk politisk lederskap og det norske folket om at de fortsetter å støtte forsvaret av Ukraina.

Ifølge ambassadøren er nesten 3.000 sivile såret eller drept i krigen. 200 barn er hardt skadd, sier Jatsiuk.

Tale til Stortinget

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kontaktet i forrige uke ambassadør Jatsiuk for å invitere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å tale til Stortinget.

Zelenskyj har de siste ukene holdt tale for mange vestlige parlamenter, blant dem USA, Tyskland og Israel, i tillegg til Sverige og Danmark.

– President Zelenskyj var positiv til invitasjonen, sa Jatsiuk torsdag.

Han opplyser at det jobbes med å utarbeide detaljene rundt talen, og at den er ventet å finne sted i løpet av «de neste ukene».

Torsdag ettermiddag har også Gharakhani bekreftet at Zelenskyj vil tale til Stortinget.

Verdens matkammer

Selv om forsvarsmateriell er øverst på ønskelista til Ukraina akkurat nå, påpeker ambassadøren at det også er svært viktig at de får inn mat til de mest utsatte områdene i Ukraina.

– Sult kan komme til å bli like farlig for de sivile i krigsrammede områder som russiske raketter. Mat er et umiddelbart behov, sier han.

Russland og Ukraina er blant de største matprodusentene i verden, og invasjonen har fått prisen på blant annet hvete til å stige betraktelig. Jatsiuk sier han ennå ikke har oversikt over hvor stor påvirkning krigen får på ukrainsk matproduksjon.

– Det er for tidlig å si. Mars er tiden for å så, men det kan også gjøres senere. Hvor lenge krigen varer, vil ha mye å si for hvor mye matproduksjonen blir påvirket, sier han.