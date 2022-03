Foreldrepar siktet for vold mot barna sine

Politiadvokat Åsta Elise Elden varslet på forhånd at hun ville be om to ukers varetekt for begge de siktede, skriver Adresseavisen.

– De er siktet for gjentatt vold mot barna eller medvirkning til dette, eller for å ha unnlatt å gripe inn, forklarer Elden. Hun fikk medhold i fengslingsbegjæringen for faren, som også ble ilagt isolasjon.

Forsvarer Endre Lysø, sier den siktede mannen har samtykket til fengslingen, men nekter straffskyld.

– Det er alvorlige anklager. Av hensyn til etterforskningen og oppklaringen av saken, så har han samtykket i to uker i varetekt. Far vil ha dette grundigst mulig belyst, sier Lysø etter fengslingsmøtet.

Løslatelsen av kvinnen ble anket med oppsettende virkning, og hun må dermed sitte fengslet i påvente av lagmannsrettens kjennelse.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, og mener dette ikke har skjedd. Hun benekter at det har vært noe vold i familien, sier forsvareren hennes, Rolf Christensen, til Trønder-Avisa , som først omtalte pågripelsen av paret.

Barna er tatt hånd om av barnevernet.