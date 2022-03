Fire på skoletur fløyet til sykehus etter gasseksplosjon i turisthytte i Tromsø

– Fire personer er fraktet til sykehuset med ambulansehelikopteret. De resterende blir evakuert ned fra fjellet med scooterpatruljer fra Norsk Folkehjelp og politiets helikopter, tvitrer politiet sent onsdag kveld.

Turisthytta ligger på fastlandet i Tromsø og eies av DNT. Operasjonsleder Morten Augensen opplyser til NRK at det er en klasse fra en videregående skole i Tromsø der.

– Det er totalt 20 elever og lærere. Det skjedde en eksplosjon og brann i en gassbeholder. En av lærerne fikk kastet denne ut. Alle 20 har evakuerte seg selv ut av hytta, og det brenner ikke der nå, sier operasjonslederen.

Idrettsklasse

Nonsbu er ei populær turlagshytte som brukes hele året. Den har seks sengeplasser, og planen var at noen skulle sove i hytta, mens andre skulle sove i telt eller snøhule.

Rektor Torill Hvalryg forteller til Nordlys at dette var en obligatorisk tur med overnatting for elever på idrettsfag for rundt 20 elever sammen med tre lærere.

– Dette er en forferdelig trasig hendelse, som berører elever, foresatte og ansatte på skolen, sier Hvalryg til avisa.

Kriseteam

Hun bekrefter at alle blir evakuert fra hytta med helikopter. Deretter bringes de videre til Tromsdalen videregående skole, hvor et kommunalt kriseteam er på vei for å ivareta de involverte elevene og lærerne.

Ifølge politiet er det ikke kjent hva som var årsaken til eksplosjonen i gassbeholderen.

– Vi har gode rutiner når vi skal på tur, og vi hadde turplanlegging med turdeltakerne på skolen i hele går. Lærere og elever er drillet i bruken av slikt, sier rektoren.