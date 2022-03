Finanstilsynet mener Storebrands fondsselskap har fremstilt resultater som bedre enn de var

– Finanstilsynet har gjennomført et begrenset tilsyn knyttet til Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG og Verdipapirfondet Storebrand Kreditt. Finanstilsynet påpeker i rapport etter tilsynet at fondenes historiske resultater har vært fremstilt som betydelig bedre enn hva de i realiteten er og at informasjonen til dels har vært egnet til å villede, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Overfor NTB bekrefter kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i Storebrand at de har mottatt Finanstilsynets konklusjon.

– Det har vært og er utfordringer knyttet til representative referanseindekser for denne type fond, da ingen indekser gir et godt nok sammenligningsgrunnlag. Historisk er indeksene vi har brukt, de som har vært tilgjengelige i det norske rente- og kredittmarkedet, forteller hun.

Historisk avkastning

Storebrand Asset Management viser ifølge et brev i saken til at de for Verdipapirfondet Storebrand Kreditt har besluttet å fjerne sammenligningen for historisk avkastning for perioden fram til fondets referanseindeks ble endret i oktober 2020.

For Storebrand Kort Kreditt IG varsler selskapet at det vil utforme en tydeligere beskrivelse av avviket fra indeksen i fondets nøkkelinformasjon og prospekt.

Finanstilsynets vurdering for Verdipapirfondet Storebrand Kreditt er at «en sammenligning mellom fondets avkastning og referanseindeksen i form av søyler gir et villedende bilde av fondets prestasjoner, når deler av den historiske avkastning måles mot en ikke-relevant indeks».

Har fjernet sammenligningen

Tilsynet ser at det er krevende å få rettet opp inntrykket med tilstrekkelig forklarende tekst.

– På denne bakgrunn tar Finanstilsynet til etterretning at foretaket har iverksatt avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen mot den tidligere referanseindeksen i fondets nøkkelinformasjon, samt å innta en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021, heter det i brevet.

Når det gjelder nøkkelinformasjon for Verdipapirfondet Storebrand Kreditt, kan Finanstilsynet ikke se at denne inneholder informasjon om graden av frihet i forhold til referanseindeksen.

Derfor er Storebrand bedt om å komme med en nærmere redegjørelse for dette innen 31. mars i år.