– Det er viktig for oss å gi beskjed om at vårt navn misbrukes av kriminelle til å begå bedrageri. Økokrim vil aldri be deg om å oppgi PIN eller kode til din BankID, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i en pressemelding.

Svindlerne ringer fra Økokrims telefonnummer, oppgir Økokrims adresse og presenterer seg med tjenestenummer. De oppgir personnummer på den de snakker med, og forklarer at vedkommende har trykket på en lenke og at noen har misbrukt navnet for å skaffe seg lån.

Deretter understreker de at man er forpliktet til å samarbeide med politiet og ender opp med å få ut så mye informasjon fra intetanende ofre at de lykkes i å ta ut store pengebeløp fra banken.

Teknikken svindlerne bruker er kjent som spoofing, der den innkommende samtalen ser ut til å komme fra et annet nummer enn den faktisk gjør.

Lønseth ber folk ringe sentralbordet til Økokrim på 23 29 10 00 hvis de er i tvil om oppringningen er reell og deretter be om å bli satt over til den som ringte.