USA overtar etterforskningen av flyulykken i Beiarn

Snøscootere står parkert ved en av veiene opp til Gråtådalen i Beiarn i Nordland, i nærheten av stedet der et amerikansk militærfly av typen V-22 Osprey med et mannskap på fire styrtet fredag kveld. Nå er det bekreftet at det amerikanske forsvaret vil overta etterforskningen av ulykken. Foto: Annika Byrde / NTB