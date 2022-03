Svenske soldater på Nato-øvelse i Norge: Vi er jo allierte

– Vi vet jo at vi bare er en liten brikke i et større puslespill, men når vi møter soldater her fra Norge og Finland, så merker vi at man er en del av noe som er større enn oss selv, sier den svenske soldaten Zacarias Johansson (19) til NTB.

Johansson er fra Ekerö like utenfor Stockholm og har tjenestegjort i det svenske forsvaret siden august. Han har tre måneder igjen av verneplikten sin. Nå er han i Narvik og deltar på Nato-øvelsen Cold Response.

Han og rundt 1.500 andre svenske soldater og offiserer deltar her som en del av den finsk-svenske brigaden.

– Vi har gått rundt og snakket med en del soldater. Her om dagen ble jeg kjent med en norsk soldat, og kommunikasjonen mellom oss går fint – alle er veldig hyggelige. Vi er jo allierte på sett og vis, sier 19-åringen.

– Moralen her er bra, supplerer hans medsoldat, Gustav Fimmerstad, også 19 år gammel fra Stockholm-området.

Lover svensk støtte

Sverige og Finland er ikke en del av Nato-alliansen, men er likevel nære samarbeidspartnere. Skulle ett av de to landene bli utsatt for et angrep, vil dette ikke utløse Natos artikkel 5, som sier at angrep på ett Nato-land er å anse som et angrep på alle.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har åpnet døren på vidt gap for de to nordiske landene. En søknadsprosess kan gå hurtig for seg, understreket han nylig.

Den svenske Nato-debatten har for alvor fått bein å gå på etter at Russland invaderte Ukraina.

Statsminister Magdalena Andersson (S) uttalte nylig at hun ikke vil åpne for en ny diskusjon om medlemskap. Opposisjonsleder Ulf Kristersson fra Moderaterna har på sin side lovet å levere inn en søknad umiddelbart dersom han får danne regjering i høst.

Denne uka tok Andersson og Kristersson sammen turen til Narvik for å besøke Nato-øvelsen. Der påpekte de begge viktigheten av et nordisk samarbeid og understreket at Norge vil kunne regne med svensk støtte i en krig, ifølge Fremover.

– Der har vi vært tydelige. Sverige kommer ikke til å være nøytrale i en krise eller krig, sa Andersson.

Ønsker mer nordisk samarbeid

Et sterkere nordisk forsvarssamarbeid har lenge vært et hett tema. Forsvarssjefene i de nordiske landene ønsker et mer praktisk samarbeid, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

– Det jobbes nå med konkrete forslag på tiltak som Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) mener er realiserbare og viktige for å styrke logistikken på tvers av landegrensene, sier Odlo til NTB.

Han trekker fram et eksempel i det finsk-norske samarbeidet, hvor det norske og finske forsvaret har opparbeidet mye erfaring de mener kan utnyttes i en større nordisk sammenheng.

– Dette kan være å låne materiell og personell fra hverandre ved behov, gjennomføre felles anskaffelser, utveksle relevant informasjon og lignende, sier han.

Ukraina-krigen preger soldatene

Samtidig som de nordiske soldatene øver sammen på Nato-øvelsen i Nord-Norge, herjer krigen i Ukraina – et dystert bakteppe for en omfattende militærøvelse.

Den pågående krigen er et hyppig samtaleemne blant de unge soldatene.

– Vi har jo snakket en del om det som skjer i Ukraina, og det er klart at det påvirker oss. Men akkurat nå er vi jo her, man havner jo i en boble her i felten, man får litt skylapper, sier Johansson.

– Alt fokus havner på dette, og alt det som skjer der ute i den virkelige verden, det havner litt i bakgrunnen, sier han.