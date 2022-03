Tromsø-hotell anmeldt for russernekt

– Alle er fra privatpersoner som har valgt å anmelde på bakgrunn av en nyhetsartikkel om hotelleieren, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til Dagbladet.

Styret i den lokale hotellkjeden Enter i Tromsø besluttet tidligere i mars å åpne alle sine fem hoteller for ukrainske flyktninger, og i forbindelse med dette sa hotelleieren til Nordlys:

– Vi har gått til det skritt å si at vi ikke vil ha russere på våre hotell. Vi har satt en grense for å markere tydelig hva vi mener.

Han la til at det ikke er personlig, og at de skjønner at det er kontroversielt.

Til Dagbladet sier hotelleieren at det er en feiloppfatning at de ikke ville la russiske gjester bo på hotellene.

– Det ble oppkonstruert, vinklet og tatt ut av kontekst av mediene. Vi har aldri nektet noen å bo på våre hoteller, sier han.

– Hva er forskjellen på å ikke ønske russiske hotellgjester velkommen og det å nekte dem adgang?

– Forskjellen er åpenbar. Våre resepsjonister skal ønske alle gjester velkommen uten noe forbehold eller evaluering. Det er ledelsen som har gått ut og gjort en politisk markering og tilbudt gratis hotell til ukrainske flyktninger. Vi har også samlet flyktningene på et av våre hoteller, hvor de bor mer alene, sier han.