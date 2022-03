I 13-tiden ble det besluttet å evakuere ut 1.200 personer som jobber på industriområdet.

Ifølge politiet var det ikke eksplosive gasser på avveie, men brannen hadde potensial til å spre seg ytterligere på industriområdet. Det var frykt for at brannen kunne nå andre gasstanker, men det var ikke indikasjoner på at det skulle skje.

Tidligere tirsdag ble det meldt at to brannmenn fikk brannskader.