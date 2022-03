Nordmenn som verver seg i Ukraina-krigen, mister mye Nav-støtte

De som har vervet seg, kan blant annet miste medlemskapet i folketrygden, skriver avisen.

– De som allerede er i Ukraina, eller som vurderer å reise østover for å kjempe, bør virkelig tenke seg grundig om, sier generalsekretær Øystein K. Wemberg i Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) til avisen.

Norge har to veteranforeninger: SIOPS og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Begge foreningene har blitt kontaktet av veteraner som vurderer å reise til Ukraina for å engasjere seg i humanitært arbeid eller delta direkte i krigen.

Nav har sagt til foreningene at oppholdet i Ukraina kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for veteranene.

Avisen gir noen eksempler:

Ved dødsfall i Norge kan pårørende få støtte til båretransport og begravelse. Dette vil ikke bli dekket dersom personen dør i Ukraina, sier Nav. Personer er heller ikke yrkesskadedekket i Ukraina og får ikke sykepenger. De kan også miste retten til sykepenger når de kommer tilbake til Norge.

Alle som oppholder seg i utlandet i mer enn tolv måneder, mister medlemskap i folketrygden. Dersom nordmenn for eksempel blir ansatt i det ukrainske forsvaret, vil de miste folketrygden når de begynner å arbeide.

Ukrainas ambassade har opplyst at mellom 100 og 150 nordmenn var i Ukraina eller var på vei.