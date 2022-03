Stoltenberg vil møte soldater som deltar i øvelsen, og han vil også holde en pressekonferanse, opplyser Nato i en pressemelding. Rundt 30.000 soldater fra 27 Nato-land deltar i Cold Response 2022, som skal vare fram til april.

Mandag reiste kronprins Haakon til like nord for Narvik for å besøke øvelsen, som gjennomføres samtidig som den pågående krigen i Ukraina. Samme dag besøkte også Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) og Moderaternas leder Ulf Kristersson øvelsen.