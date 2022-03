Høy oljepris skyver Nato-mål utenfor rekkevidde

I forrige uke la regjeringen 3 milliarder kroner ekstra på bordet for å styrke Forsvaret.

Men forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) har ingen tro på at Norge skal komme noe nærmere Natos toprosentmål av den grunn.

Snarere tvert imot.

– Vi har historisk høye olje- og gasspriser, så BNP kommer til å gå til himmels i år. Derfor kan det godt hende at BNP-prosenten på forsvar går ned i stedet for å gå opp, sier Enoksen til NTB.

– Men det betyr ikke at vi bruker mindre penger på forsvar, påpeker han.

Vedtatt i 2014

Pengemålet går ut på at de allierte i Nato skal bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Men målet er ikke noen streng forpliktelse. Det Nato formelt har vedtatt, er at de allierte skal stoppe budsjettkuttene og begynne å bevege seg i retning av 2 prosent.

Dette ble vedtatt på Nato-toppmøtet i Wales i 2014. Den gang lå Norge på 1,55 prosent.

Forsvarsbudsjettet økte deretter hvert år fram til 2020, før det reelt sett falt noe tilbake igjen i 2021.

I år har Nato anslått at Norges BNP-andel vil ligge på 1,69 prosent. Men dette er beregninger som ble gjort før krigen i Ukraina brøt ut og olje- og gassprisene skjøt i været.

Pandemitopp

I 2020 tikket den norske BNP-andelen inn på 2,01 prosent.

Dermed ble toprosenten nådd for første gang siden vedtaket i Wales. Ikke fordi Forsvaret ble sterkere, men fordi koronapandemien førte til et fall i BNP.

– Dette er et godt eksempel på hvor vanskelige sånne prosentmål er, sa daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i april 2020.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har gått så langt som til å kalle slike prosentmål «tull». Det er forsvarsevnen som teller, ikke BNP-andelen, fastholdt hun i et intervju med Forsvarets forum i 2016.

Fluktuasjoner

I år kan situasjonen bli motsatt av i 2020: BNP-andelen kan falle, selv om forsvarsbudsjettet går opp.

– I et råvarebasert land som vårt, med voldsomme fluktuasjoner i BNP fra år til år avhengig av prisen på olje og gass, så vil vi oppleve at BNP-andelen går opp og ned – nesten uavhengig av hvor mye vi bruker på forsvar, påpeker Enoksen.

– Derfor kan jeg svare veldig bestemt – nei, vi når ikke toprosenten i år. Da må olje- og gassprisene bli veldig lave resten av året, sier han.

Toprosentmålet fikk stor oppmerksomhet under presidentperioden til Donald Trump, som la sterkt press på europeiske allierte for å få dem til å ta en større del av regningen i Nato. USAs forsvarsbudsjetter utgjør i dag mer enn to tredeler av totalen i Nato.

Interessen for pengemålet har derimot dalt etter at Joe Biden flyttet inn i Det hvite hus.