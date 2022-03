Zelenskyj legger Nato-søknad på bordet i fredsforhandlingene

President Volodymyr Zelenskyj sier seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet. I et intervju med ukrainske TV-kanaler omtaler han forslaget om et kompromiss både Vesten, Russland og Ukraina kan gå med på.

Ingen overlevende funnet etter flystyrten i Kina

Redningsmannskaper finkjemmer området i Guangxi-regionen der et fly med 132 mennesker om bord styrtet mandag. Det er ikke funnet noen overlevende i det som er den verste flyulykken Kina har opplevd på mange år.

Rekkehusbrann i Tromsø

Ingen personer skal ha kommet til skade, men 51 beboere er evakuert etter at det begynte å brenne i et rekkehus i Tromsø litt før midnatt. Ingen skal ha blitt skadd i brannen, men en person ble til sykehus for en sjekk etter ha pustet inn røyk.

Mann stukket ned i Oslo

En ung mann ble stukket med en skarp gjenstand på Lambertseter i Oslo ved 1-tiden i natt. Han var bevissthet da han ble kjørt til sykehus. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etterpå.

3.760 nye smittetilfeller

Det er 1.637 færre enn samme dag i forrige uke. Mandag var 480 koronapasienter innlagt på sykehus, ti færre enn dagen før. 54 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 20 respiratorbehandling. Smittetrenden er synkende.

Målløst for Zuccarello da Wild vant

Minnesota Wild sikret seg en 3–0 seier hjemme mot Vegas Golden Knights mandag. For vertenes norske stjerne Mats Zuccarello ble det ingen nettkjenning. Han kunne likevel notere seg for to skudd på mål og drøyt 19 minutter på isen.