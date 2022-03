Første ukrainske pasienter er kommet til Norge

Pasientene skulle fraktes med fly fra nabolandene rundt Ukraina for å avlaste helsevesenet der.

– Det er en liten trøst å kunne hjelpe i denne forferdelige situasjonen. Jeg er glad for at de første pasientene kommer til Norge i dag, og jeg er trygg på at de vil få best mulig behandling i Norge. Jeg sender dem mine varmeste tanker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Transporten innebærer at de første flyktningene er landet på norsk jord etter at regjeringen torsdag besluttet å overføre inntil 5.250 flyktninger til Norge, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Torsdag opplyste regjeringen at Norge tar i første omgang sikte på å hente ut 2.500 personer fra Moldova. I tillegg til disse pasientene vil Norge tilby 550 plasser til medisinsk evakuering av pasienter og deres nære familiemedlemmer, totalt om lag 2.750 personer. Evakueringen av ukrainske pasienter organiseres under EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

Ukrainas lille naboland med bare 2,6 millioner innbyggere, er et av Europas fattigste land, og ba selv om hjelp til å håndtere flyktningstrømmen. Om lag 350.000 flyktninger har kommet til Moldova siden den russiske invasjonen.

– Norge henter nå sårbare flyktninger fra Ukraina som trenger hjelp. Regjeringen er glad for at flere land i Europa nå bidrar gjennom felles løsninger for å overføre flyktninger. Det er krig i våre nærområder, og Norge skal stille opp, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).