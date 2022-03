Kontroll på lyngbrannen i Time – beboere får vende hjem

– Brannvesenet melder nå om kontroll på lyngbrannen, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter i 17.43-tiden.

De opplyser at det var et område på rundt 250 mål som brant.

Politiet meldte først om brannen ved Varden på Lyefjellet i Time kommune klokka 15.55 mandag ettermiddag.

Ved 16.50-tiden opplyste operasjonsleder Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til NTB at det ble jobbet med å evakuere beboere fra boligene som lå mest utsatt til. Ifølge han var det snakk om minst 30 hus.

Politiet opplyste senere at det var omtrent 12 boliger som ble evakuert, og at det ikke var meldt om at noen av husene ble skadd.

Ved 17.13-tiden sa brann- og redningssjef Nils Erik Haagenrud til NTB at det var kontroll på brannen når det gjaldt bebyggelsen på stedet, men at det ikke var kontroll på selve brannen.