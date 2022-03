Terrengbrannen på Mongstad raffineri er slokket

Like før klokka 15.30 opplyser 110-sentralen i Bergen til NTB at brannen er slått ned, og at brannvesenet har kontroll.

– Brannen slokket. Etterslokking pågår, skriver de på Twitter.

Nødetatene fikk melding om brannen i terrenget ved raffineriet på Mongstad klokka 14.51 mandag ettermiddag.

Det var et område på mellom to og tre mål med lyng som brant. Det ble iverksatt evakuering, og brannvesenet bisto industribrannvesenet på stedet.

I tillegg ble tilstøtende veier stengt under aksjonen.