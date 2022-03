Advokaten til spionsiktet norsk fotograf sikker på løslatelse

– Han vil bli løslatt, muligens mot meldeplikt eller andre garantier, sier forsvarer Haris Petsikos til Dagbladet.

Knut Bry (75) ble pågrepet av den greske kystvakten onsdag forrige uke. Han er siktet for spionasje etter at han skal ha tatt bilder av et militært fartøy ved Lesvos.

Dersom Bry blir dømt i retten, er strafferammen flere års fengsel. Han har de siste dagene sittet i varetekt under kummerlige kår, ifølge VG. Petsikos snakket med Bry senest søndag og sier til Dagbladet at 75-åringen har det bra og tror på løslatelse.

Fotografen har de siste årene jobbet som hjelpearbeider blant flyktningene på øya.

Avisa Hallingdølen skriver at støttespillere vil demonstrere utenfor den greske ambassaden i Oslo hvis 75-åringen ikke løslates etter rettsmøtet mandag.