Vegvesenet forenkler registrering av sesongkjøretøy

Til høsten lanserer Statens vegvesen en selvbetjeningsløsning som gjør det enklere for eiere av sesongkjøretøy å av- og påregistrere kjøretøyet. Det betyr at man kan beholde skiltene på kjøretøyet, og at registreringen foregår på nett fremfor å møte opp fysisk for å levere inn og hente skilt.

Det er om lag 200.000 personer i Norge som møter opp to ganger årlig for å midlertidig avregistrere kjøretøyet, for så senere å hente skiltene igjen. Det gjelder ofte eiere av motorsykler, bobiler og snøscootere som skal sette bort kjøretøyet for sesongen.

Det slipper de fra 12. september. Når kjøretøyet avregistreres på nett, blir forsikringen automatisk sagt opp. Hvis kjøretøyet skal være forsikret mens det er avregistrert, må eier selv ta kontakt med forsikringsselskapet. Før kjøretøyet kan påregistreres og brukes på veien, må eier tegne ny forsikring.

– Dette vil i praksis spare hver kunde for to turer til trafikkstasjonen, både for å levere og hente ut igjen når kjøretøyet igjen skal tas i bruk. Enkelt, raskt og når det måtte passe, skriver Vegvesenet i en pressemelding.