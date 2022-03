Kommunaldepartementet samler inn digitalt utstyr til Ukraina

Ukraina har akutt behov for utstyr for å sikre drift og vedlikehold av mobil- og bredbåndsnett under meget krevende forhold. Frankrike har tatt initiativ til å koordinere en slik innsamling av nødvendig utstyr til Ukraina, som alle EU-land er invitert til å bidra i.

– Vi vil kontakte norske teleselskaper og IT-leverandører for å høre hva de kan bidra med. Det er svært viktig at Ukraina får utstyr for å holde digitale kommunikasjonsnett oppe under den brutale invasjonen landet opplever, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier departementet nå er i gang med prosessen med å ta kontakt med mobil- og bredbåndstilbydere og andre aktører for å samle inn utstyr som er relevant å gi til Ukraina.

– Utstyr som samles inn, vil bidra til å opprettholde digital kommunikasjon. Tilgjengelige digitale tjenester er svært viktig for kommunikasjon og deling av informasjon under de forferdelige forholdene i Ukraina, sier Gram.