Jordskjelv i Nordsjøen: – Kunne kjennes på hele Vestlandet

Det opplyser Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor, til NTB.

– De på plattformen merket skjelvet, men ingen er skadd, og de blir ivaretatt. Tilbakemeldingene er at stemningen er rolig, og at det ikke er panikk. Plattformen er stengt som et føre var-tiltak. Så langt har vi ikke fått noen meldinger om at installasjoner er skadd, verken på plattformen eller langs havbunnen.

Johannessen sier det vil bli sendt ut undervannsfartøy for å undersøke installasjonene på havbunnen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Jordskjelvet i Nordsjøen mandag morgen ble registrert på flere av målestasjonene til forskningsstiftelsen NORSAR. Foto: Norsar / NTB

Kraftigste siden 1989

Jordskjelvet inntraff klokken 6.32 norsk tid. Ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk ble skjelvet målt til mellom 4.4 og 4.5 på magnitude-skalaen. NORSAR har målt jordskjelvet, som gikk 160 kilometer vest for Førde, til 4.7.

– Det er en del sprikende tall, og det kommer til å variere utover dagen. Det er vanlig. Det europeiske jordskjelvsenteret har registret skjelvet til 5.1 på skalaen, sier administrerende direktør ved NORSAR, Anne Strømmen Lycke, til NTB.

Jordskjelvet er det kraftigste som er registret siden 1989, opplyser direktøren.

– Vi har en seismologisk stasjon i Karasjok som har registrert skjelvet, så dette har gått langt, sier seismolog Bettina Goertz-Allmann i NORSAR til NTB.

Ikke meldt personskader

Operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt fortalte til NTB mandag morgen at de hadde fått to henvendelser så langt.

– De kommer fra Øygarden og Tysse, så det er snakk om store avstander her. Folk sier de blir vekt av at det rister i huset og klirrer i glassene.

NRK skriver at jordskjelvet kunne kjennes i hele Vestland fylke. Også i Rogaland har folk merket jordskjelvet. Operasjonslederen sier til NTB at de foreløpig ikke har fått meldinger om personskade eller materielle skader.

– Skjelvet kunne kjennes på hele Vestlandet, langt inn i fjorden. Folk har kjent det godt, også i Stavanger, sier senioringeniør ved jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen, Berit Marie Storheim, til VG.

Ifølge Storheim er normalt sett ikke et jordskjelv langvarig, ofte kun sekunder.

Lars Ottemoller, professor i seismologi ved Universitetet i Bergen, sier til Bergens Tidende at så store jordskjelv som på 4.4 kun registreres cirka hvert tiende år på Vestlandet.