En sivil politibil sperrer av en av veiene opp til Gråtådalen i Beiarn i Nordland, i nærheten av stedet der et amerikansk militærfly av typen US Osprey med et mannskap på fire styrtet fredag kveld. Det ble meldt savnet klokken 18.26 fredag 18. mars, flyet deltok i øvelsen Cold response. Foto: Annika Byrde / NTB