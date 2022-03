– Da utrykningspolitiet forsøkte å stanse bilen i Skien sentrum, forsøkte han å unndra seg. Han kjørte da opp på et fortau og inn i en parkert bil, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ingen ble skadd i kollisjonen.

I bilen til mannen fant politiet mindre mengder cannabisplanter. Under en ransaking hjemme hos mannen ble det funnet enda flere cannabisplanter.

– Mannen er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort, for å ha forsøkt å stikke av fra politiet og for besittelsen av cannabisplantene, sier Amundsen.