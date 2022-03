Kvinne siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Halden

Den fornærmede kvinnen ringte selv til politiet torsdag kveld fra en adresse i Halden sentrum og sa at hun var blitt påført et kutt i ansiktet med kniv. Kort tid etter ble en kvinne i 20-årene pågrepet på en annen adresse i sentrum.

Lørdag ble kvinnen i 20-årene varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapsforsøk. Hun er også ilagt brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden. Romerike og Glåmdal tingrett begrunner varetektsfengslingen med fare for bevisforspillelse, og for å hindre at siktede begår nye lovbrudd.

– Ettersom de tekniske undersøkelsene på stedet ikke er ferdigstilt, har også siktede mulighet til å fjerne gjenstander eller på andre måter påvirke gjerningsstedet – enten selv eller ved hjelp av andre hun eventuelt måtte være i kontakt med. I lys av sakens alvor mener retten at siktede har en sterk motivasjon for å forspille bevis, skriver tingretten i kjennelsen.

Siktede samtykket til fengslingen.

Øst politidistrikt opplyste natt til fredag at de to kvinnene kjenner hverandre, og at det er en pågående konflikt mellom dem.

Den fornærmede kvinnen ble sendt hjem fra legevakta etter å ha fått behandling for kuttet i ansiktet.