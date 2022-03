Det amerikanske forsvaret bekrefter flystyrt i Beiarn

– Vi kan bekrefte at det har skjedd en ulykke som involverer Marine Corps MV-22B Osprey. Luftfartøyet gjennomførte en trening i Norge som del av øvelsen Cold Response 22 da ulykken skjedde, opplyser US Marines på Twitter.

Det var et mannskap på fire om bord i flyet, som etter planen skulle ha landet like før klokken 18 etter treningsoppdraget. Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Ulykkesårsaken er ikke kjent, men etterforskningen har allerede startet, ifølge marinekorpset.

– Årsaken til ulykken er under etterforskning, og ytterligere detaljer blir delt når de er tilgjengelige, skriver US Marines.